İnce'den dikkat çeken açıklamalar: Millet 'adam kazandı' lafını benden duymalıydı
Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim gecesini anlattı. "Millet 'adam kazandı" lafını benden duymalıydı" diyen İnce, "O gün partiden istifa etmeliydim" düşüncesini dile getirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.
2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı ve Erdoğan karşısında seçimi kaybettiği anlamına gelen "Adam kazandı" mesajına yönelik soruya yanıt veren İnce, eleştirilere hak verdiğini belirtti.
"Millet 'adam kazandı" lafını benden duymalıydı. O gün partiden istifa etmeliydim" açıklaması yapan İnce, "Ekrem İmamoğlu'nun elindeki belgeler bende olsaydı kelleyi koltuğa alır çıkardım." diye konuştu.
"İMAMOĞLU'NUN ELİNDEKİ BELGELER BENDE OLSAYDI..."
Mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayarsan ey YSK kapının önüne gelirim dedim. Ve gittim. CHP'nin bir görevlisi var avukat. Kulağıma eğiliyor ve bana bir şey söylüyor. Bunu "NATO askerleri Muharrem İnce'yi tehdit etti" gibi lanse ettiler.
'Senin itiraz ettiğin yanlış bir karar alındı mı?' dedim 'hayır' dedi. Yanlış bir şey yapılmadığını düşününce avukatları çağırmadım. 50 bin avukat yerine 100 bin sandık görevlisi istemeliydim. 'Sandıklar tamam mı' dedim 'tamam' dediler.
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