İnce'den Elmalı davasına tepki: Minicik elleriyle çizdiklerini görmediniz mi?

29 Haziran 2021 Salı, 12:07

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'çocuk susar sen susma' notuyla Elmalı davasına sert tepki gösterdi.

"Çocuk istismarını görmezden gelen vicdansızlar!" diyen İnce, "Çocukların minicik elleriyle çizdiklerini görmediniz mi? Ne çocuklarımızı koruyabildiniz ne de haklarını savunabildiniz. Çocuklarımızın ahı yerde kalmayacak" düşüncesini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

İnce'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: