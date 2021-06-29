Tevfik Göksu yönetimindeki Esenler'de işsiz bulamadılar

29 Haziran 2021 Salı, 11:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ndeki tartışmalarla gündeme gelen İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun işsizlere verdiği sözü yerine getirmediği ortaya çıktı. AKP’li Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi, Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) aracılığıyla ve “İşverenlerle işsizleri buluşturuyoruz, işsizliğe çare oluyoruz” sloganıyla 2020 yılında 7 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıklamıştı. Ancak, sadece 2 bin 257 kişiye iş bulunabildi.

Belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı’nda, bağımlılıkla mücadelede danışmanlık hizmeti verilecek kişi sayısını 2020 yılı için 790 olarak belirlendi. Belediyenin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre ise sadece 46 kişiye bağımlılıkla mücadele için danışmanlık hizmeti verildi.

"İŞSİZ Mİ YOK?" SORUSU

BirGün’den İsmail Arı imzalı habere göre, Esenler Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediler ama sadece 2 bin 257 kişiye istihdam sağladılar. Buradan şu anlaşılıyor; Esenler’de işveren mi yok? Yoksa işsiz insan mı yok?” sorusunu yöneltti.

252 KİRALIK ARAÇ

Belediyenin araçlarına da dikkat çeken CHP'li Şahin, toplam 51 aracın 38’inin kullanılabilir durumda olduğunu belirtti. Şahin, “13 adet araç atıl durumdadır. 252 adet araç ise kiralanmıştır. Kullanımda olan araçların kim ya da kimler tarafından kullanıldığının belli olmadığı, araç takip sisteminin bulunmadığı ve araç yakıt takiplerinin düzgün yapılmadığı, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da tespit edilmiştir” dedi.

PARA YERİNE DEFTER

“Esenler Belediyesi’nin geri dönüşüm tesisini ihalesiz olarak işlettirdiğini ve buradan binlerce lira kazanabilecekken para değil, defter aldığını” da söyleyen CHP’li Şahin şöyle devam etti: Sayıştay’ın 2019 Denetim Raporu’nda, geri dönüşüm tesisinin bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredildiği tespit edildi. Yıllardır bize, geri dönüşümlerden elde edilen gelirin 500 bin deftere tekabül ettiğini övgüyle ve reklamlarını yaparak anlatıyorlar. Oysa; gelir getirici faaliyet olan geri dönüşüm tesisi ihalesiz olarak ve hiçbir bedel almadan yandaş bir şirkete verildi. Geri dönüşüm tesisinin bulunduğu bin 500'ü kapalı, toplamda 4 bin metrekarelik alandan 10 yıldır kira bedeli alınmıyor.”

SAYIŞTAY İTİRAZI

Esenler ilçesinde 36 ilkokul ve ortaokul bulunduğunu belirten Şahin, “Öğrenci sayımız 60 bin. Her öğrenciye 96 yapraklı bir adet defter dağıtıldığı bilgisine ulaştık. Bir defterin toptan fiyatının 2 TL olduğu, 60 bin defterin maliyetinin de 120 bin TL olduğu görülüyor” diye konuştu.

Öte yandan diğer ilçelere bakıldığında bir geri dönüşüm tesisi kirasının aylık 70-80 bin TL olduğuna dikkat çeken CHP Meclis Üyesi Şahin, “Bu da yıllık yaklaşık kira bedelinin 900 bin TL’ye tekabül ettiği anlamına geliyor. Sayıştay’ın raporunda da bu tesisin ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği vurgulanıyor” ifadelerini kullandı.

13 BİN KİŞİYE YARDIM YAPMADILAR

Esenler Belediyesi'nin sosyal yardımları da gündem olmuştu. Belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı’na göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında 17 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapmayı hedefliyordu. Buna karşın AKP’li belediye, geçen yıl sadece 3 bin 838 kişiye yardım yaptığını açıkladı. Yani belediye, yardım yapmayı planladığı yaklaşık 13 bin kişiye yardım yapmadı.