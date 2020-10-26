İnce'den Erdoğan'a 'ekmek' tepkisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa, "Bu bana çok abartılı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıtması tepki çekti. CHP'li Muharrem İnce, "Sarayda abartılı yaşamına devam edenler “yoklukta sabredin” “ekmek yoksa çay var” diyor. Çay harareti alır, sefaleti değil" diyerek tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kongresi için gittiği Malatya'da esnafla arasında geçen diyaloğ dikkat çekti. Servisçi olduğunu belirten esnaf Erdoğan'a, "İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz" dedi. "Bu bana çok abartılı geldi" diyen Erdoğan, "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.
Erdoğan'ın evine ekmek götüremediğini söyleyen esnafa, çay dağıtması büyük tepki çekti.
CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İnce, şu paylaşımı yaptı:
"Bu ülkede evine ekmek götüremeyen, geçinemeyen, çocuğuna harçlık veremeyen milyonlar var. Sarayda abartılı yaşamına devam edenler “yoklukta sabredin” “ekmek yoksa çay var” diyor. Çay harareti alır, sefaleti değil."
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