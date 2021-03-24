İnce'den 'irticai faaliyet' değişikliğine sert tepki: "Kendinize gelin, bu yanlıştan derhal dönün"

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:48

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Önceki yönetmelikte giriş koşulları arasında sayılan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı yeni yönetmelikte yer almadı.

Bu karara parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

İnce, tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle gösterdi:

"Harp okullarına girişte “İrticai faaliyetlere karışmamış olma” şartını yönetmelikten kaldıran AKP, 15 Temmuz’dan hiçbir ders almadığını bir kez daha gösterdi. 251 şehidin ahı sizin üzerinizden kalkmayacak! Kendinize gelin, bu yanlıştan derhal dönün."



