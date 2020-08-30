İnce'nin otobüsü ortaya çıktı
Muharrem İnce'nin “Memleket Hareketi” otobüsünün fotoğrafları ortaya çıktı.
CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıklamıştı.
"Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" diyen İnce,"Türkiye'ye yeni bir seçenek sunduklarını" dile getirmişti.
İnce’nin “Memleket Hareketi” otobüsünün fotoğrafları Odatv tarafından yayınlandı. İlgili haberdeki fotoğraflarda, otobüsün herhangi bir yerinde CHP logosu bulunmadığı görüldü.
İnce yaptığı basın toplantısıyla duyurduğu Memleket Hareketi’ne 4 Eylül’de Sivas’ta başlayacak.
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