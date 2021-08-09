ING Basketbol Süper Ligi, yayıncısız kaldı
ING Basketbol Süper Ligi'nin Tivibu Spor ile 3 yıllık yayın hakları anlaşmasının sona ermesinin ardından, yeni yayıncı konusunda belirsizlikler devam ediyor.
Son yıllarda Avrupa’nın en büyük ligi olarak lanse edilen ING Basketbol Süper Ligi'nde, 3 yıllık yayın ihalesi anlaşmasının bitmesinin ardından hala ihale konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yayın haklarını ihaleye çıkartıp satmakla görevli olan TBF, ligin marka değerinin oldukça düşmesi nedeniyle hiçbir medya şirketinden teklif alamadı. Eylül ayında başlayacak olan ligin henüz yayıncı bulamaması, basketbol kulüplerinin transfer hareketliliğini yavaşlatmasına sebep oldu.
Geçmiş yıllarda Bandırma BK, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediyespor, İstanbul BBSK ve Trabzonspor BK ekonomik sebepler nedeniyle ligden çekilme kararı almıştı.
2018’DE TÜRK TELEKOM YARDIMI
TBF, 2018 yılında yapılan anlaşma sonucu, %55’i Saad Hariri’nin sahibi olduğu Oger Telekom bünyesinde bulunan Türk Telekom’a 3 yıllığına 24 milyon Avro’ya satmıştı. Aynı yılın sonunda bankalara kredi borcunu ödeyemeyen Türk Telekom, Oger Telekom bünyesinden 3 banka tarafından devralınmıştı.
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