ING’den görme engelli öğrencilere akıllı baston desteği

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:17

Sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) aracılığı ile “Birlikte Yürüyelim” kampanyasına destek oldu. Erken yaşta öğrenilen baston becerisi, görme engelli bireylerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını sağlıyor, özgüvenlerini artırıyor. Bu kapsamda görme engelli öğrenciler için yürütülen kampanyaya bağışta bulunan ING Türkiye, daha çok gencin WeWALK akıllı baston sahibi olmasına destek oldu.

Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, altı ay boyunca müşterilerinin yaptığı bağış tutarı kadar miktarda ek bağış yaparak kampanyanın büyümesine katkı sağlanacağı bildirildi. Bağışlarının ikiye katlanmasını isteyen banka müşterileri, kartlı harcamalarda küsuratlı alışveriş tutarının bir üste yuvarlanarak aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruşlarına bağışlanmasını sağlayan bir sosyal girişim olan Yuvarla.com üzerinden TOG’u seçtikten sonra Birlikte Yürüyelim kampanyasına Turuncu Ekstra Kart’ları ile bağış yaparak destekte bulunabilecek.