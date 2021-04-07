Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi
NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracının içinde yer alan helikopter Ingenuity’den ilk renkli fotoğrafını gönderdi. NASA her şey beklendiği gibi giderse, pazar günü tarihi uçuşu gerçekleştirecek.
NASA'nın Perseverance arazi aracıyla Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri geçtiğimiz günlerde yere inmişti. Ingenuity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir gece geçirdi.,
NASA son olarak Ingenuity'nin Mars'ta çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı.
Helikopterin alt tarafındaki kameraya takılan görüntüde Mars'ın yüzeyi net biçimde görülüyor.
Uçuşu ertelenen Ingenuity'nin 11 Nisan'da havalanması hedefleniyor.
Böylece Dünya dışında bir gezegende ilk defa uçan araç kullanılmış olacak.
2.7 milyar dolarlık Perseverance Mars'ın yüzeyinden örnek toplayacak ancak Ingenuity'nin böyle bir görevi bulunmuyor.
Video Haberler
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!