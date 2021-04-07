Ingenuity, Mars'tan ilk renkli fotoğrafı gönderdi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:23

NASA'nın Perseverance arazi aracıyla Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri geçtiğimiz günlerde yere inmişti. Ingenuity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir gece geçirdi.,

NASA son olarak Ingenuity'nin Mars'ta çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı.

Helikopterin alt tarafındaki kameraya takılan görüntüde Mars'ın yüzeyi net biçimde görülüyor.

Uçuşu ertelenen Ingenuity'nin 11 Nisan'da havalanması hedefleniyor.

Böylece Dünya dışında bir gezegende ilk defa uçan araç kullanılmış olacak.

2.7 milyar dolarlık Perseverance Mars'ın yüzeyinden örnek toplayacak ancak Ingenuity'nin böyle bir görevi bulunmuyor.