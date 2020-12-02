İngiliz futboluna Brexit engeli, transfer kuralı değişiyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:30

İngiltere’nin Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından 18 yaş altı oyuncuların çalışma izni olmadan transfer olamayacağı ve mevcut transfer kurallarının değişeceği açıklandı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve İngiltere alt liglerini kapsayan EFL yönetim kurulu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden kesin olarak ayrılış tarihi olan 1 Ocak 2021 sonrasında yapılacak değişiklikler için İçişleri Bakanlığı ile anlaşma sağladı. 4 tarafın vardığı anlaşma sonrasında İngiltere, AB ülkelerine göre yurtdışı sayılacağı için 18 yaşın altındaki tüm oyuncular puana dayalı çalışma sistemine göre çalışma vizesi alması gerekecek. Ek olarak İngiltere’nin AB’de yer aldığı dönemde olduğu gibi 18 yaşını doldurmayan oyuncular sorunsuz bir şekilde İngiltere’ye transfer olurken, 1 Ocak sonrasında bu kural geçerli olmayacak. İngiltere’deki tüm liglere genç oyuncu transferinde sınırlama getirildi. Herhangi bir transfer döneminde takımlar, İngiltere dışından gelen 21 yaşından küçük en fazla 3 oyuncu ile sözleşme imzalayabilecek. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan raporda, bu kuralın kulüplerin İngiltere’deki genç oyunculara daha fazla şans vermesi için getirildiği ifade edildi.

AB DIŞI OYUNCULARA 15 PUAN ŞARTI GEREKİYOR

AB dışından gelecek oyuncular için ise 15 puan şartı getirildi. Kural sadece genç oyuncularla birlikte 21 yaş üstünü de kapsayacak. Oyuncuların milli takımlarında oynadıkları maç sayısı, kulübün bulunduğu lig, ligdeki pozisyonları, kulübün bulunduğu ülkenin uluslararası sıralamadaki durumu gibi şartların oyuncuların alacakları puanı etkileyeceği belirtildi. 15 puanı toplayan oyuncuların çalışma izinlerinin hemen çıkacağı belirtilirken oyuncunun yeterli puan için 1-2 puanlık bir eksiğinin kalması durumunda seçici kurul tarafından dosyanın inceleneceği kaydedildi.

FA’nın icra kurulu başkanı Mark Bullingham Guardian’da yer alan demecinde, “Brexit'in futbolu nasıl etkilemesi gerektiğine dair farklı bakış açıları olmasına rağmen bu çalışma, futbol otoritelerinin oyunun yararı için birlikte çalışabileceğinin bir başka örneği. Hem Premier Lig hem de EFL ile güçlü bir ilişkimiz var ve ortak hedeflerimizin en iyi şekilde gelişmesi için birlikte çalışacağız. Ayrıca, bu ülkedeki futbol kulüplerinin ve yerel yeteneklerin yararına olacak şekilde yapılacak değişiklikleri de tartışacağız. " ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in CEO'su Richard Masters ise şunları söyledi: “Premier Lig, Brexit'in Premier Lig'in başarısına veya İngiltere takımlarının beklentilerine zarar vermemesini sağlamak için FA ile birlikte çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nın Ocak 2021 dönemi için Yönetim Kurulu Onay planını desteklediği haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Ocak transfer döneminin ardından, FA ile olan anlaşmayı gözden geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. "