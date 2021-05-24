İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğün tarihi belli oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği tarih belirlendi. 2019'da nişanlanan çift, salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir çocuğunun annesi olan nişanlısı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği öne sürüldü.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 56 yaşındaki Johnson ile 33 yaşındaki Symonds, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girecek. Johnson-Symonds çifti arkadaşlarına ve ailelerine davetiye gönderdi bile. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
BEŞ ÇOCUĞU VAR
Johnson'ın İngiltere Başbakanı olması sonrası başbakanlık konutuna taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu. Symonds, Johnson'ın partisinin eski iletişim sorumlusuydu.
Johnson, Symonds'un 29 Nisan 2020'de dünyaya getirdiği çocuğuyla beşinci kez babalık sevincini yaşamıştı.
27 yıl evli kaldığı Marina Wheeler'dan dört çocuğu olan Boris Johnson, 2018 yılının Eylül ayında eşinden ayrılmış, 2020'nin başında da boşanmıştı.
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