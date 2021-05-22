İngiltere'de hayvan hakları savunucularından McDonald's eylemi: bin 300 restorana ürün dağıtımı engellendi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:23

Fotoğraf: Twitter / @RebelsAnimal

Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, McDonald's'a ait Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry ve Heywood'daki ürün dağıtım merkezlerinin girişlerini, bambudan yaptıkları bariyerlerle kapattı.

Bazı grup üyeleri, polisin ani müdahalesini önlemek için bu bariyerlere çıkarken bazıları ise ellerini yere koydu.

UPDATE: COVENTRY BLOCKADE REBEL.



"This feels like absolutely the right thing to do. We're in the middle of a climate and ecological emergency but we're eating huge amounts of meat. It's unsustainable." Well said! ????????@McDonaldsUK we're waiting for your reply. #plantbased pic.twitter.com/uxmkplOCjm — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) May 22, 2021

Sputnik'te yer alan habere göre, McDonald's'ın 2025'e kadar tamamen bitki temelli ürün satmasını taahhüt etmesini isteyen grup, en az 24 saat devam edeceğini söyledikleri eylemlerinin, şirketin tedarik zincirinde 'önemli kesintilere' neden olacağını belirtti.

'GIDA SİSTEMİMİZİ ELDEN GEÇİRMEZSEK YOK OLMAYA DOĞRU GİDECEĞİZ'

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, burger zinciri McDonald's, aktivistlerle doğrudan iletişim kurmaya çağrılarak "Gelip bizimle konuşmalarını bekliyoruz yoksa tüm gün bin 300 restoranın tamamına dağıtımları durduracağız" denildi.

Londra'nın kuzeyindeki Hemel Hempstead'da bulunan tesisteki eylemde yer alan bir hayvan hakları savunucusu, yaptığı açıklamada, bitki temelli bir gıda sistemini ortaya çıkarmak için herkesin doğrudan eyleme geçmesi ve sivil itaatsizlik eylemleri yapmasının, her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Twitter / @RebelsAnimal

Bunun, herkesi vegan yapmakla bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden aktivist, "Bu, gerçek bilimle ilgili. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde gıda sistemimizi tamamen elden geçirmezsek yok olmaya doğru gideceğiz. İşte bu yüzden burada olmalıyız" dedi.

McDonald's'tan eyleme ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.