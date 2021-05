İngiltere'de hayvan hakları savunucularından McDonald's eylemi: bin 300 restorana ürün dağıtımı engellendi

Fotoğraf: Twitter / @RebelsAnimal

Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, McDonald's'a ait Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry ve Heywood'daki ürün dağıtım merkezlerinin girişlerini, bambudan yaptıkları bariyerlerle kapattı.

Bazı grup üyeleri, polisin ani müdahalesini önlemek için bu bariyerlere çıkarken bazıları ise ellerini yere koydu.

UPDATE: COVENTRY BLOCKADE REBEL.



"This feels like absolutely the right thing to do. We're in the middle of a climate and ecological emergency but we're eating huge amounts of meat. It's unsustainable." Well said! ????????@McDonaldsUK we're waiting for your reply. #plantbased pic.twitter.com/uxmkplOCjm