İngiltere Başbakanı'ndan Taliban açıklaması: 'Sözlerine göre değerlendirmeyeceğiz'

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:01

İngiltere Parlamentosu, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere özel bir oturumda toplandı. Burada konuşan Johnson, şu anda önceliklerinin geride kalan İngiliz vatandaşları ve müttefiklerini tahliye etmek olduğunu belirtti.

Johnson, ABD'nin çekilme niyetini açıklamasının ardından "zor bir gerçeklikle" karşı karşıya kaldıklarını ve müttefiklerin ABD'siz devam etme isteği olmadığını savundu.

Batı'nın ABD liderliğindeki bu görevi sürdüremeyeceğini kaydeden İngiliz Başbakan, "Müttefiklerimiz arasında askeri varlığın devam etmesi veya Afganistan'da NATO tarafından uygulanan bir askeri çözüm için istek olduğuna inanmanın gerçekten bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Bu fikir, 2014'te çatışmaların sona ermesiyle bitti" dedi.

'BİR SEÇENEK OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

İngiliz askerlerinin yeniden görev almasının beklenmemesi gerektiğini söyleyen Johnson, "İnsanlar ne kadar içtenlikle savunursa savunsun, bugün on binlerce İngiliz askerini Taliban'a karşı savaşmak için konuşlandırmanın bir seçenek olduğuna inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TALİBAN HIZLI DAVRANDI'

Planlamanın birkaç aydır devam ettiğini ve Kabil Havalimanı'nda bir acil durum merkezi kurulması kararının iki hafta önce alındığını söyleyen Johnson, "çöküşün Taliban'ın öngördüğünden bile daha hızlı olduğunu" savundu.

Taliban'ın şu anda bu tahliyenin devam etmesine izin verdiğini söyleyen Johnson, "En önemli şey, bunu elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapmamız ve şu anda yaptığımız da bu" dedi.

'SÖZLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYECEĞİZ'

Taliban'ın verdiği sözlere işaret eden Johnson, "Bu rejimi, sözlerine göre değil tercihlerine, eylemlerine; teröre, suça ve uyuşturucuya karşı tutumuna; insani yardıma erişim, kız çocuklarının eğitim alma haklarına göre değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.