İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı
İngiltere, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısını kınadı.
İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Jonathan Hargreaves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuna yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.
Türkiye'nin yakın bir dost ve NATO müttefiki olduğunu belirten Hargreaves, "Tüm tarafları ateşkes ve uluslararası hukuku desteklemeye çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki şiddet olaylarında son zamanlarda yaşanan tırmanış sona ermeli. Acilen siyasi bir çözüme ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz Cumartesi günü bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.
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