Giresunspor, transfer için İstanbul’a üs kurdu
Süper Lig'e yeni yükselen takımlardan Giresunspor, transfer çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Hakan Keleş, sportif direktör Fatih Kavlak ile İstanbul’da üs kurarak transfere hız veren Giresunspor’da kulüp başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada, transferler konusunda doğru hamleler yapmak istediklerini belirtti. Dış transfer konusunda aceleci olmadıklarını ve panik yapmadıklarını kaydeden Karaahmet, “Çünkü biz geçtiğimiz sezon lig devam ederken Süper Lig çalışmalarımıza başladık. Ne yapacağımızı ve nasıl bir kadro kuracağımızı iyi biliyoruz” dedi.
“TRANSFERDE PANİK YAPMIYORUZ”
Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş ile sportif direktör Fatih Kavlak’ın önerdiği oyuncularla görüşeceklerini ve bütçelerine göre hareket edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Ekonomik tabloyu doğru oluşturmazsak kulüplerin geleceğine büyük zararlar veriyoruz. Biz doğru zamanda hamle yapma taraftarıyız. O yüzden oluşturabileceğimiz kadro ihtimalleri üzerinde bir öngörümüz var. İstediğimiz rakamlara geldiğinde Giresunspor takımı oluşmaya başlayacak. Bunu da zamanla göreceğiz. Aceleci değiliz, panik yapmıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Planlarımız belli. Doğru zamanda, doğru maliyetlerle bunu yapma taraftarıyız.”
“KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜZEL MÜJDELER VERECEĞİZ”
Karaahmet, taraftarlara da seslenerek, “Taraftarlarımız biraz daha sabretsinler. Kısa bir süre içerisinde camiamıza güzel müjdeler vereceğiz. Yeni sezonda Giresunspor’u Süper Lig’de başarıyla temsil edecek bir kadro kurmak için çok yoğun mesai harcıyoruz. Bu hafta içerisinde görüştüğümüz isimlerle epey yol kat ettik. Birkaç gün içerisinde bu görüşmelerin detayları hakkında gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.
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