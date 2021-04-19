İngiltere Karadeniz’e savaş gemisi yolluyor

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:20

İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu. CNN Türk'ün aktardığına göre, Montrö Sözleşmesi'ne uygun bildirime onay verildi. Geminin Mayıs ayında geçiş yapması bekleniyor.

İngiliz medyası, Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini NATO ve Ukrayna'ya dayanışma göstermek için Karadeniz'e göndereceğini duyurmuştu.