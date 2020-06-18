İngiltere Ligi, teknolojik skandalla başladı

18 Haziran 2020 Perşembe, 08:40

Koronavirüs edeniyle askıya alınan Premier League 100 gün sonra yeniden başladı. Tarihin ilk seyircisiz Premier League maçı olan Aston Villa-Sheffield United karşılaşmasına Covid-19 önlemleri kadar, ırkçılık karşıtı mesajlar da damga vurdu. Müsabaka 0-0 sona erdi. Sheffield United'ın pozisyonun tekrarında çizgiyi geçtiği görülen bir topu, gol çizgisi teknolojisi pozisyonu süzemediği için gol değeri kazanmadı. Firma özür açıklaması yaptı.

Gol çizgisi teknolojisini sağlayan Hawk Eye, yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi. Hawk Eye, kameraların görüş açısının oyuncuların konumu nedeniyle kapandığını ve böylesi bir durumun 9 binin üzerinde maçta ilk kez başlarına geldiğini ifade etti.



