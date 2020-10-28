İngiltere, NATO müttefiklerini ifade özgürlüğünü savunmaya çağırdı

İngiltere, bir öğretmenin Fransa'da öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri göstermesi sonucunda başı kesilerek öldürülmesi nedeniyle patlak veren tartışmada Fransa’yı destekledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Fransa ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, NATO müttefiklerine ifade özgürlüğünün yanında durma çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:51
İngiltere, NATO müttefiklerini ifade özgürlüğünü savunmaya çağırdı
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Fransız öğretmen Sammuel Paty’nin öldürülmesinden sonra patlak veren karikatür krizinde İngiltere, Fransa’yı destekledi. Dominic Raab, Türkiye’nin Fransız ürünlerini boykot çağrısına değinerek bir NATO üye ülkesi olduğunu hatırlattı. Raab açıklamasında, NATO’yu hoşgörü ve ifade özgürlüğü değerleri konusunda omuz omuza durmaya çağırdı.

‘NATO ÜLEKELERİ OMUZ OMUZA DURMALIDIR’

Reuters'ta yer alan habere göre Raab, Samuel Paty’nin öldürülmesinde Fransız halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, sözlerine “Terörizm asla ve hiçbir şekilde meşru gösterilemez” ifadelerine yer verdi. Dominic Raab, "NATO müttefikleri ve daha geniş uluslararası toplum, hoşgörü ve ifade özgürlüğü temel değerleri üzerinde omuz omuza durmalı ve teröristlere bizi bölme armağanını asla vermemeliyiz" dedi.


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