İngiltere Premier Lig'de 4 kişi daha pozitif
İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.
Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Video Haberler
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?