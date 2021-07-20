İngiltere Premier Ligi'nde 'cinsel istismar' iddiası

20 Temmuz 2021 Salı, 09:46

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, bir Premier Lig oyuncusu çocuklara yönelik cinsel istismar şüphesiyle tutuklandı.

Yasal gerekçelerle kimliği belirlenemeyen oyuncu, polis iddiaları araştırırken kulübü tarafından açığa alındı.

Geçen cuma günü, Manchester polisi tarafından kefaletle serbest bırakılmadan önce futbolcu tutuklandı. Oyuncunun evine, bu ayın başlarından itibaren, polisin delil aramak için baskın düzenlediği bildirildi.