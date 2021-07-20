Fenerbahçe'de Pereira'nın yeni prensi İrfan Can

20 Temmuz 2021 Salı, 08:05

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederken teknik direktör Pereira, saha içindeki koordinasyon görevini İrfan Can'a verdi.

Kasımpaşa maçı sonrası İrfan Can'la özel bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, genç yıldızdan daha mücadeleci olmasını istedi. Pereira'nın, ''Orta dldn ile hücum arasındaki bağlantı görevi senin, Mesut'la çok şeyler yapacaksın'' dediği öğrenildi.