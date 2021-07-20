Fenerbahçe'de Pereira'nın yeni prensi İrfan Can

Kasımpaşa maçı sonrası İrfan Can'la özel bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, genç yıldızdan daha mücadeleci olmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 08:05
Fenerbahçe'de Pereira'nın yeni prensi İrfan Can
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederken teknik direktör Pereira, saha içindeki koordinasyon görevini İrfan Can'a verdi.

Kasımpaşa maçı sonrası İrfan Can'la özel bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, genç yıldızdan daha mücadeleci olmasını istedi. Pereira'nın, ''Orta dldn ile hücum arasındaki bağlantı görevi senin, Mesut'la çok şeyler yapacaksın'' dediği öğrenildi.


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