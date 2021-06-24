İngiltere-Rusya arasındaki gerginliğin ardından Johnson'dan açıklama

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:59

Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı, Hampshire Kontluğu'ndaki askeri kışlayı ziyareti sırasında, dün Rusya ile Karadeniz’de yaşanan gerginlik konusunda açıklamalarda bulundu.

Johnson, Rusya’nın Karadeniz’de uyarı atışı yaptığı İngiltere Kraliyet Donanması’na ait HMS Defender savaş gemisinin ülkenin değerlerini savunduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin "değerlerine ve inandığı şeylere bağlı kalarak" hareket etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Başbakan Johnson, “Buna demokrasi, insan hakları, eşitlikler, hukukun üstünlüğü ve seyrüsefer özgürlüğü de dahil” dedi.

Johnson, İngiltere’nin seyrüsefer özgürlüğü kapsamında uluslararası sularda seyrettiğini belirterek, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımadığını ifade etti. İngiltere ve Rusya ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu reddeden Johnson, "İki nokta arasındaki en kısa yolu seçmek için uluslararası suları kullanmak tamamen uygun ve biz de öyle yaptık” dedi.