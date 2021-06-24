Peskov'dan Rusya-İngiltere gerilimine ilişkin açıklama
Rusya'nın karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere-Rusya gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin Sözcüsü, geçtiğimiz gün İngiltere Donanması’na ait HMS Defender muhrip gemisinin Karadeniz üzerinden Kırım’a yaklaşmasına ve Rus sınır muhafız gemileri ile savaş uçaklarının uyarı ateşi açmasını değerlendirdi. Peskov, "İngiliz muhrip gemisinin girişimini provokasyon olarak görüyoruz. Ayrıca bunun kasıtlı bir provokasyon olduğu üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, İngiliz muhrip gemisinin eylemlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Peskov, "İngiliz gemisinin bu tür eylemlerinden kesinlikle endişe duyuyoruz. Bu tür eylemleri kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Rus sınır muhafızları ve Rus silahlı kuvvetleri, bu tür provokasyonlarla ilgili olarak kesinlikle uluslararası hukuka uygun olarak, oldukça sert bir duruş sergilemeye devam edecektir" ifadelerini kaydetti.
Sözcü Peskov, İngiltere dahil olmak üzere diğer ülkelere de mesaj vermeyi ihmal etmeyerek, "Kabul edilemez provokatif eylemlerin tekrarlanması durumunda, bu eylemler çok ileri giderse, Rusya sınırlarının meşru korunması açısından hiçbir karşılık göz ardı edilemez" dedi.
MERKEL'E YANIT
Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sürekli yaşadığı gerilime değinerek, AB’nin Rusya ile diyalog kurması gerektiğini ifade etmişti. Merkel’in konuşmasının ardından Kremlin Sarayı’ndan, diyalog kurulmasına ilişkin açıklama geldi.
Peskov yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel’in açıklamalarını Rus basınına değerlendirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de aynı görüşte olduğunu kaydetti. Peskov, "Bu yaklaşımı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Başkan Putin, AB ile Moskova arasında diyalog ve temaslar için bir mekanizma oluşturulmasından yana" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmeden sonra yapıcı mesajlara rağmen, ABD tarafının Rusya’ya yeni bir yaptırım uygulayacağına dair duyumlara da değinen Peskov, "Washington, Moskova’ya yeni yaptırımlar uygularsa, bu kaçırılan yeni bir fırsat olur" dedi.
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