İngiliz Tabipler Birliği'nden Johnson'a sert eleştiri: "Sorumsuzluk"

13 Temmuz 2021 Salı, 15:40

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), kısıtlamaların kaldırılma kararını, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz "sorumsuzluk" olarak niteledi.

BMA Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, yaptığı açıklamada, "Hükümetin 19 Temmuz'da kalan Covid-19 kısıtlamalarını kaldırma planlarını sürdürmeye karar vermesi sorumsuzluk ve açıkçası çok tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.

Nagpaul, BMA'nın ülkede hızla artan enfeksiyon oranı ve Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki sakatlayıcı etkisi konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

"BIR ÇIRPIDA RAFA KALDIRARAK RİSK ALIYOR"

Nagpaul, Johnson'ın yavaş ve temkinli bir yaklaşımın önemini defalarca vurguladığını ancak hükümetin gerçekte tüm Covid-19 düzenlemelerini bir çırpıda rafa kaldırarak potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde ihtiyatı elden bıraktığını söyledi.

Mevcut dalganın zirvesinin beklendiği ağustos ortasına kadar ölümlerin günde 100 ila 200'e ulaşacağı ve hastaneye yatırılan hasta sayısının günde 1000 ila 2000 olacağı tahmin ediliyor.