İngiltere yenilgisi sonrası ağlayan Alman çocuk için 36 bin sterlin toplandı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 08:13

BBC Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın İngiltere'ye yenildiği EURO 2020 karşılaşmasında ağlarken görüntülenen küçük Alman kız çocuğu için 36 bin sterlin bağış toplandı. Çocuğun ailesinin paranın UNICEF'e verilmesini istediği açıklandı.

Galler'in Newport kentinde yaşayan Joel Hughes, Alman kız çocuğu için bağış kampanyası başlattı.

Bazı İngiliz taraftarlar, Almanya'nın Wembley'de 2-0 yenildiği maçın ardından ağlarken görüntülenen kız çocuğuna yönelik, sosyal medyada hakaret içeren yorumlar yapmıştı.

Çocuğun ailesi, bağış için açılan internet sayfasında yaptığı açıklamada paranın UNICEF'e verilmesini istedi. Açıklamada "Kızımızın ve ailemizin selameti için, mahremiyetimizi korumak istiyoruz, ancak herkese bu müthiş desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nezaketinizin iyi işlerde kullanılacağını bilerek, kızımız cömert bağışlarınızın UNICEF'e gitmesini istiyor" denildi.

Hughes, internette kız çocuğunun fotoğraflarına yapılan hakaret dolu yorumları gördükten sonra böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti.

Kampanyanın amacı, çocuğa "güzel bir hediye" almak için 500 sterlin toplamaktı.