İngiltere’de eşcinsel çift bebek sahibi oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel evlilik yapan Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison kız çocuklarını kucaklarına aldı.

DHA
28 Eylül 2020 Pazartesi, 14:13
İngiltere’de eşcinsel çift bebek sahibi oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk eşcinsel evliliği olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow, (50)  kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison(25) ile evlendi.

Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı. Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaştı. Barrie paylaşımında, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoşgeldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.


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