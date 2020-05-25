İngiltere'de iki futbolcu daha pozitif

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:29

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’de oyunculara, teknik ekibe ve personele koronavirüs Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi.

Hull City’nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hasta mahremiyeti nedeniyle testleri pozitif çıkan isimler açıklanmayacak. Şu ana kadar hiçbir belirti göstermeyen ve kendilerini kötü hissetmeyen 2 kişi, belirlenen protokollere uygun şekilde 7 gün boyunca kendisini izole edecek ve daha sonra belirlenen bir tarihte tekrar teste girecek.”