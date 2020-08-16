İngiltere'de Trump baskılı uyuşturucu hap ele geçirildi
İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde polis, ABD Başkanı Donald Trump´ın resmedildiği turuncu renkli uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda halkı uyardı.
Bedfordshire polisi, 30’lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Trump’a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada “Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor” dedi.
“DONALD TRUMP’LAR SON DERECE TEHLİKELİ”
Sözcü'de yer alan habere göre Barnes, “Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump´lar” ifadelerini kullandı. Polis Şefi Barnes, “Donald Trump’lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir” dedi.
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