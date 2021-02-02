İngiltere'de uçan araçlar için otopark yapılıyor
İngiltere'deki Coventry şehrinde uçan arabalar için bir havaalanı inşa ediliyor. Projenin amacı, uçan arabaların gelecekte şehir merkezleriyle nasıl bütünleşebileceğini gösterebilmek.
İngiliz hükümetinin sıfır emisyonlu, çevreye duyarlı uçan arabaları destekleme programı aracılığıyla 1.2 milyon pound hibe alan Urban-Air Port adlı şirket, otomobil firması olan Hyundai Motor ile kurduğu ortaklık çevresinde gelecekteki uçan arabalar için bir altyapı tesisi hazırlıyor. Kasım ayında ziyaretçilere açılması planlanan yapıda bir iniş pisti bulunacak. Dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli bir uçan araba ile de sistemin nasıl çalıştığı izleyenlere gösterilecek.
"İLK UÇAN ARABA HAVALİMANINI İNŞA EDECEĞİZ"
Urban-Air Port şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Ricky Sandhu yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümeti ve Hyundai Motor Grubu'nun desteği ile uçan arabalar için dünyadaki ilk bütünüyle işlevsel havalimanını inşa edeceğiz" dedi.
Uçan arabaların geliştirilmesinde ilerleme kaydedilirken altyapı tesislerinin geri kaldığını belirten Sandhu, "Tren istasyonuna varmadıkça trenden inemez veya trene binemezsiniz. Bu yüzden zemindeki yapıları desteklemek çok önemli" dedi.
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