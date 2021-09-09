İnşaat-İş Sendikası duyurdu: Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı direnişimiz kazanımla sonuçlandı

09 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Rönesans Holding ve taşeron firma TUSEM'in inşa ettiği TOKİ konutlarında çalışan ve haklarını alamadıkları için, İstanbul'da direnişe başlayan inşaat işçilerinin eylemleri kazanımla sonuçlandı.

İnşaat İşçileri Sendikası'nın (İnşaat-İş) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz kazanacağız dedik, biz kazandık! Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır. Direnişimize dayanışmada bulunan tüm dostlarımıza İnşaat İşçileri Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Direniş ve dayanışmayla kazandık" denildi.

BİZ KAZANACAĞIZ DEDİK, BİZ KAZANDIK !



Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır.



Direnişimize dayanışmada bulunan tüm dostlarımıza İnşaat İşçileri Sendikası olarak teşekkür ediyoruz.



Direniş ve Dayanışmayla kazandık. pic.twitter.com/sgD1uAf7ZW — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) September 8, 2021

NE OLMUŞTU?

Elazığ ve Malatya’daki TOKİ şantiyesinde Rönesans Holding bünyesinde çalışırken işten atılan ancak 7 aydır ücret ve ihbar tazminatlarını alamayan inşaat işçileri, 3 Eylül günü holdinge ait İstanbul’daki Piazza AVM önünde eyleme başlamıştı.

