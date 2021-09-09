İnşaat-İş Sendikası duyurdu: Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı direnişimiz kazanımla sonuçlandı
Ücret ve tazminatlarını alamadıkları için Rönesans Holding'e ait AVM önünde eylem yapan inşaat işçilerinin, sosyal medya hesabı üzerinden haklarını aldıklarını açıklandı.
Rönesans Holding ve taşeron firma TUSEM'in inşa ettiği TOKİ konutlarında çalışan ve haklarını alamadıkları için, İstanbul'da direnişe başlayan inşaat işçilerinin eylemleri kazanımla sonuçlandı.
İnşaat İşçileri Sendikası'nın (İnşaat-İş) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz kazanacağız dedik, biz kazandık! Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır. Direnişimize dayanışmada bulunan tüm dostlarımıza İnşaat İşçileri Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Direniş ve dayanışmayla kazandık" denildi.
BİZ KAZANACAĞIZ DEDİK, BİZ KAZANDIK !— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) September 8, 2021
Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır.
Direnişimize dayanışmada bulunan tüm dostlarımıza İnşaat İşçileri Sendikası olarak teşekkür ediyoruz.
Direniş ve Dayanışmayla kazandık. pic.twitter.com/sgD1uAf7ZW
NE OLMUŞTU?
Elazığ ve Malatya’daki TOKİ şantiyesinde Rönesans Holding bünyesinde çalışırken işten atılan ancak 7 aydır ücret ve ihbar tazminatlarını alamayan inşaat işçileri, 3 Eylül günü holdinge ait İstanbul’daki Piazza AVM önünde eyleme başlamıştı.
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