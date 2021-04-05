İnşaat mühendisleri Bakan Kurum'a seslendi: 'Kanal İstanbul'u gelin kamuoyu önünde tartışalım'

05 Nisan 2021 Pazartesi, 15:27

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'un Montrö Bildirisi'ni Kanal İstanbul projesine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmesini eleştirdi.

"BAKAN KURUM'UN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ VE GERÇEKLERDEN UZAKTIR"

Yazılı açıklama yapan Yüzgeç, Bakan Kurum'un kendilerini "hadsiz" ve "takozcu" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Yüzgeç’in açıklaması şöyle:

"Bakan Kurum dün yaptığı bir açıklama ile Odaları ve Birliğimizi, kendi ‘dev projeleri’ne karşı çıkan 'hadsiz' ve 'takozcu' olarak nitelemiştir. Bakan Kurum`un sözleri kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Biz Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı Yasanın yüklediği misyon gereği, mesleğin halk yararına ve genel menfaatlerin gözetilerek yürütülmesi sorumluluğunu almış bir Kurumuz. Toplum yararını gözetmek bizler için sadece mesleki-örgütsel değil aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bakan Kurum bizleri dev projelerine 'takoz' koymakla suçluyor!

Bizler projeleri devliğine veya cüceliğine göre değil, faydasına veya zararına göre değerlendiririz. Bizler bu projelerin doğaya, topluma, kentlere ve ülkeye katkısına bakarız. Verebileceği hasarları değerlendiririz. Bizim terazimizin ibresi her zaman bilim ve ülke yararını gösterir. Bizler haklı çıkmaktan usandık fakat iktidar sahipleri haksız ithamlarından usanmadılar.

"DEPREME ODAKLANILMASINI TALEP EDİYORKEN, "KANAL İSTANBUL" KONUŞULMASINDAN HİCAP DUYUYORUZ"

Bizler, siyasetçilerin de doğru kararlar alması için çabalamaktayız. Gün gelip de Sn. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi 'biz bu kente ihanet ettik' dememeleri için mücadele ediyoruz. Bizler Kamu Özel İş Birliği kapsamında yapılan 'dev projelerin' sonucunda, dünyada başka örneği olmayan ve havayolu ulaşımından bile pahalı otoyolları konuşuyoruz.

Yine gün gelip de bundan sonra 'Kamu Özel İş birliği Projeleri için Kanun çıkaracağız' denmemesi için uyarıyoruz. Bizler, ülkenin önündeki en büyük sorunlardan biri olan Deprem konusunda somut adımlar atılmasını, kısıtlı olan kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını ve İstanbul için depreme odaklanılmasını talep ediyorken, Kanal İstanbul projesinin konuşuluyor olmasından mesleğimiz adına hicap duyuyoruz.

Sayın Bakan Kurum`u ve ÇED Raporunu hazırladığı söylenen 200’ün üzerindeki bilim insanını kamuoyu önünde tartışmaya çağırıyoruz."