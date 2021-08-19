İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç: 2017’de bitmesi gereken çalışma daha başlamadı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından geçen 22 yılda, önlemler açısından yeterli adım atılmadığını belirtirken bu sürede riskli yapıların tespitinin dahi yapılmadığını vurguladı. 2011’de yayımlanan eylem planı ile 2017’ye kadar yapıların envanterinin çıkarılmasının hedeflendiğini ancak halen çalışmalara dahi başlanmadığını aktaran Yüzgeç, “İstanbul’da bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, rantsal dönüşüm olarak tarif ediliyor” dedi.

Yüzgeç, bu süreçte yapılması beklenenlerin yüzde 90’ının karşılanmadığını söyledi. Yalnızca bazı belediyelerin, kendi imkânları ölçüsünde bazı çalışmalar yaptığını aktaran Yüzgeç, “Yaklaşık 10 milyon yapı stoku var. 6-7 milyon arasında riskli yapı olduğu söylenmekte. Bu tahmin. Oysa tahminin ötesinde, neyin ne olduğunun bilimesi gerekirdi. 20 yılda yapılması gereken ilk iş de buydu” ifadelerini kullandı.

Binaların risklerine göre ayrıştırılmadan dönüştürülemeyeceğine işaret eden Yüzgeç, kentsel dönüşüme işaret ederek “Burada bir çelişki var. İstanbul’da bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, rantsal dönüşüm olarak tarif ediliyor. Çünkü risk stoku belirlemeden kentsel dönüşüme girerseniz yaptığınız iş, deprem görüntüsü altında bir alan yaratıp o alanlarda yeni yapılaşmayla rant alanları oluşturmak oluyor. Verisi ortaya çıkmamış bir şeyin dönüşümünü yapabilmek işin doğasına aykırı” dedi. Yüzgeç, böylece bu alanlarda nüfus yoğunluğunun arttığını, dolayısıyla riskin de yükseldiğini vurguladı.

24 Ocak 2020 Elazığ ve 20 Ekim 2020 İzmir depremlerinin, “Türkiye’nin depreme hazır olmadığını gösterdiğini” kaydeden Yüzgeç, “Gerek teknik altyapımız gerek kadrolarımız ivedilikle riskli yapıları tespit edip müdahale edebilecek yetkinliğe sahip, yeter ki siyasi irade olsun. Bütün mesele siyasi iradenin bugüne kadar gösterilmemiş olmasıdır” dedi.