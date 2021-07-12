Şanlıurfa'da iş cinayeti: Beton blokların altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da, inşaat alanında kamyondan indirilen beton blokların altında kalarak ağır yaralanan Yaşar Ceylan (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa merkeze bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, kamyondan indirilen beton bloklar, inşaat işçisi Yaşar Ceylan'ın üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Ceylan, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına tesilm edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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