Şanlıurfa'da iş cinayeti: Beton blokların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:38

Şanlıurfa merkeze bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, kamyondan indirilen beton bloklar, inşaat işçisi Yaşar Ceylan'ın üzerine devrildi.

Ağır yaralanan Ceylan, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına tesilm edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



