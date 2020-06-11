İnsanlar üzerinde de denenmeye başlandı: Koronavirüs aşısı için umut
Reuters, Çin'de geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna aktardı. Uzmanlar, aşının insanlar üzerinde de denenmeye başlandığını açıkladı.
İLK SONUÇLARIN UMUT VERİCİ
Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 7.4 milyonu geçerken Çinli bilim insanlarından umut verici bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının haberine göre, Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı. Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000’den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.
İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN 5 AŞIDAN BİRİ
BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, “Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor” yorumunu yaptı.
Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.
Şu an dünyada 100’den fazla potansiyel Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnsanlar üzerinde denemelere başlayanlar ve aşı yarışında önde olan şirketler, AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Çin’in CanSino Biologics.
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