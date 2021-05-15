Instagram hesabı olan herkes tehlikede: 'Hesap hırsızlığı' dönemi
Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesap hırsızlığı son dönemde yeniden artışa geçti. Birçok kullanıcının hesabı çalındı veya fotoğrafları, paylaşımlarıyla şantaja maruz kaldı. Peki hesap avcılarından korunmak mümkün mü, Instagram hesabı nasıl kurtarılır?
Özellikle son dönemde Instagram
başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda hesap hırsızlığı yeniden
artışa geçti. Kişisel mahremiyeti hiçe sayarak vatandaşları zor durumda bırakan
siber dolandırıcılar, tehditle para istiyor.
Son bir ayda aralarında Hidayet
Türkoğlu, Mehmet Okur’un eşi Yeliz Okur, Feryal Gülman, Buket Dereoğlu ve Buse
Varol gibi ünlülerin de olduğu binlerce kişinin Instagram hesabı çalındı.
Hesabı geri vermek için çoğu şantajla para istiyor. Vermeyenlerin ya hesapları
deşifre ediliyor ya da onun adı kullanılarak arkadaşları dolandırılmaya
çalışılıyor.
Peki ne oldu da son dönemlerde bu
olaylar ciddi ölçüde arttı? Bunlar hangi yöntemi kullanıyor, çalınan hesaplar
nasıl geri alınır? Tüm bu soruların cevabını ünlü siber güvenlik uzmanları
yanıtladı.
"ARTAN VAKALARIN SEBEBİ VERİ
SIZINTISI OLABİLİR"
Hamza Şamlıoğlu (Privia
Security):
Son bir ayda artan bu vakaların
nedeni Instagram ya da Facebook’tan ‘veri sızıntısı’ yaşanması olabilir.
Türkiye’de de pek çok büyük şirkete saldırı olmuştu. Veriler sızılmıştı. Bu da
olabilir.
Hack'lenen veriler internet
üzerinde karanlık sayfalarda satılıyor veya illegal forumlarda paylaşılabiliyor.
’seniseviyorum, fenerbahce,
19901990, Parolam1’ gibi basit parolalar kullanmak en önemli hatamız.
Şifreler ‘1aF00b96%’ bunun gibi
karışık olmalı.
XYZ forumda kullandığınız parola ile
Instagram hesabınızdaki parola asla aynı olmasın.
Siber korsanlar, sahte Instagram
siteleri ile de karşımıza çıkıyor.
İKİ AŞAMALI KİMLİK DOĞRULAMA
Aynı zamanda sahte sitelere karşı
‘bit.ly’ gibi URL kısaltma servisleri ile karşımıza çıkan bu saldırılara karşı,
bilmediğiniz kişilerden gelen bağlantıları açmayın.
Instagram, Twitter gibi
mecralarda ‘hesabınız askıya alındı bu bağlantıyı tıklayın ‘bit.ly’ şeklinde gelen
mesajlara itibar etmeyin.
Saldırılara karşı en önemli
güvenlik kalkanı ise ‘2FA’ adını verdiğimiz iki adımlı güvenlik tedbirini almaktır.
Instagram da dahil olmak üzere
birçok sosyal ağ ve e-posta servisi bizlere ‘iki faktörlü kimlik doğrulama’ özelliğini
ücretsiz sunmaktadır.
Hesabınızda iki kademeli güvenlik
önlemi olan ‘kodmatik’ veya ‘SMS doğrulaması’ yöntemlerini kullanırsanız,
parolanızı ele geçirseler dahi, telefonunuza gelecek olan kodu girmedikten
sonra hesabınıza giriş yapamayacaklardır.
"OLTAYA GELMEYİN"
Zet Lorento Siber Güvenlik Ekibi:
Kullanıcılar önce ‘telif hakları
nedeniyle profiliniz 24 saat içerisinde kapatılacaktır, bizimle iletişime
geçin’ diye bir mesaj alıyor.
Kullanıcı da panik bir halde
linke tıklıyor ve bilgilerini giriyor. Sonra ise hesap siber saldırganların
eline anında geçiyor.
Bu yeni bir oltalama/yemleme
saldırısı. Yaklaşık bir hafta önce OnAir Müzik Platformu’nun 2 Instagram
profilini bu şekilde kurtardık.
Oltalama saldırılarında güvenli
ve güçlü bir parola asla bir işe yaramaz.
Eğer hızlı müdahale edilirse
profillerin kurtarılması mümkün. Acele edilmezse oldukça uğraştırıcı bir süreç.
Gelen bir mail ya da mesaj,
tanıdığınızdan olsa bile bilinmeyen bir linke ve dosyaya tıklamayın.
Hiçbir kurum ve kuruluş,
kullanıcıların iletişim bilgileriyle parolalarını mail ya da mesaj yolu ile
istemez.
İki aşamalı doğrulama dediğimiz
şifrematiklerin kullanılması profil güvenliğini her zaman 2 hatta 3 katına
çıkartır.
Özellikle mail yolu ile
gönderilen ‘.exe’ dosyalarını ve arama motorları sayesinde bulunan ‘.apk’
dosyalarını indirmek de oldukça tehlikeli.
Her platform için bir mail, her
mail ve bir platform için de yeni bir parola kullanılmalı.
’Bu kadar parolayı nasıl aklımda
tutacağım?’ gibi bir problem ortaya çıkabilir. Bunun için de parola yöneticisi
kullanmak gerekiyor.
İnternet sitelerine bilgi girişi
yapılırken o site gerçek mi değil mi kontrol edin.
"SAVCILIĞA BAŞVURMAYI
UNUTMAYIN!"
Bilişim Suçları Uzmanı İsa Altun:
Instagram’ın da güvenlik açığı
var. Gerekli güncellemeleri yapamıyor. Şu sıralar hacker’ların en çok
kullandığı yöntemler ‘anket stratejisi’. Örneğin ‘kadına şiddet’, ‘en güzel
kadın kim’ ,‘nereye sosyal yardım yapılmalı’ gibi anketvari sorular
gönderiyorlar ve yanıtlayana telefon ya da internet hediye edeceğiz diyorlar.
Binlerce kişi bu tuzağa düştü. E-mail hesabınızı telefonunuza 3D güvenlik
sistemiyle tanımlayın.
Uzun süre kullanılmayan mailler
sahipleniliyor. Çoğu kullanıcıya doğrulama kodu gidemiyor. Hesabını kaptıranlar
mutlaka savcılığa başvursun. Çünkü o hesapla herkese küfür edilebilir bu da
sizi ciddi sıkıntıya sokar. Haklı olduğunuzu ispatlayana kadar büyük zorluklar
yaşayabilirsiniz.
INSTAGRAM HESABI NASIL
KURTARILIR?
Hesap ele geçirildiğinde
Instagram ile iletişime geçerek hacklendiğinizi belirtmeniz gerekiyor.
’Ayarlar’dan ‘Yardım Merkezi’ne
geliyorsunuz. Burada ‘Giriş yapma ve Sorun Giderme’ bölümünü tıklıyorsunuz.
’Hesabımın bir başkasının eline
geçtiğini düşünüyorum’ kısmına giriş yapıyorsunuz.
[email protected]’dan
e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir mail aldıysanız ‘bu değişikliği
geri al’ı işaretleyin.
Şifreniz de değiştirildiyse
Instagram’dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep edin.
Giriş bağlantısı istemek için:
‘Giriş’ ekranında ‘Yardım al’ veya ‘Şifreni mi unuttun’ seçeneğine tıklayın.
Hesabınızla ilgili kullanıcı
adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve ardından ‘ileri’ye
dokunun.
e-posta adresinizi ya da telefon
numaranızı seçin ve ardından ‘giriş bağlantısı gönder’e dokunun.
Yine de hesabınızı geri
alamazsanız ‘daha fazla yardıma ihtiyacım var’ linkini tıklayarak gerekli
yönlendirmeleri yapın.
’Bu işlerden hiç anlamam’
diyorsanız vakit kaybetmeden bir siber güvenlik uzmanından destek alın.
Kaynak: Odatv.com
İlgili Haberler
- ABD'de 44 eyalet başsavcısından Facebook'a çağrı: Çocuk Instagram'ından vazgeçin
- 14 yaşındaki yazılımcı, milyonlarca iPhone'un Instagram uygulamasını kilitledi
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Instagram uyarısı: Yapılması gerekenleri paylaştı
- Instagram'dan çevrim içi tacizle mücadele için yeni özellik
Video Haberler
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı