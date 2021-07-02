Instagram, yeni Youtube ve TikTok olma yolunda özelliklerini değiştiriyor
Fotoğraf paylaşım ağı Instagram, artık videolara öncelik veren bir eğlence platformuna dönüşmeye başlayacağını duyurdu.
Instagram şirketinin başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamada, uygulama geliştirme faaliyetleri çerçevesinde artık fotoğraflar yerine videolara ağırlık verileceğini duyurdu.
KÖKLÜ DEĞİŞİM GELİYOR
Instagram algoritmaları artık videoları fotoğraflara tercih edecek, böylece platform daha fazla video içeriğine sahip olabilecek. Mosseri, bunun için kullanıcıların uygulamayı açtıklarında görecekleriyle ilgili köklü değişiklikler yapılacağını belirtti.
TAM EKRAN ÖZELLİĞİ
Gelecek olan yenilikler arasına, ana sayfada bulunan videoları tam ekran formatında görüntüleme özelliği eklenirken, fotoğraflara ayrılan alanın da tersine küçüleceği belirtildi. Ayrıca kullanıcılar ana sayfalarında hiç fotoğrafa rastlamadan sadece videolar arasında gezinebilecek.
Daha önce Reels özelliğini kullanıma sunarak TikTok’a savaş açan sosyal ağın başkanı Mosseri, bu değişikliklerin, TikTok ve YouTube ile etkin bir şekilde rekabet edecek olan Instagram’ı geliştireceğine ve iyileştireceğine inanıyor.
Instagram'daki yeniliklere ilişkin testlerin önümüzdeki birkaç ay içinde yavaş yavaş başlayacağı belirtildi.
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