Inter Miami’ye yanlış kadro seçiminden dolayı rekor ceza
MLS takımlarından Inter Miami, kadro kurallarını ihlal ettiği için 2 milyon dolar para cezası aldı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi MLS’te, David Beckham’ın da sahiplerinden biri olduğu Inter Miami’ye para cezası verildiği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Inter Miami’nin Juventus’tan transfer ettiği Blaise Matuidi’nin kadro kayıt kurallarını ihlal edip etmediğinin araştırılacağını açıklamıştı.
INTER MIAMI SUÇLU BULUNDU
ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin soruşturmayı tamamladığı ve Inter Miami’yi suçlu bulduğu belirtildi. Kulübe 2 milyon dolar para cezasının verilirken maaş sınırının da düşürüldüğü belirtildi.
Buna göre Inter Miami, 2022 ve 2023 yıllarında maaş bütçesinin yüzde 12’sini kullanamayacak. Ayrıca yöneticilerden Jorge Mas’a da 250 bin dolar para cezası verildiği kaydedildi.
“KURALLARI İHLAL ETTİK”
Jorge Mas yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ Inter Miami, MLS’in kadro kurallarını ihlal ettiğini kabul ediyor. Bu sorunları çözmek için MLS ile yakın bir şekilde çalıştık ve yönetim yapımızda önemli değişiklikler yaptık. Inter Miami, büyük hedefleri olan hırslı bir kulüp.
Taraftarlarımızın ve yönetim kurulumuzun bizi Kuzey Amerika'nın ve dünyanın en çok takip edilen futbol takımlarından biri olmaya ittiğine inanıyoruz. Ekibimizi desteklemeye ve yeni bir kadro oluşturmaya kararlıyız.”
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