Ünlü spor spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

Başarılı spiker Fikret Engin şeker komasına girdi. Hastaneye kaldırılan Engin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:22
Ünlü spor spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
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Eski maç spikeri Fikret Engin, şeker komasına girmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Spor yorumcusu Gökhan Dinç, "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle ünlü spikerin vefat ettiğini duyurdu.

Fikret Engin, şeker komasına girmesi sebebiyle 25 Mayıs’ta hastaneye kaldırılmıştı ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

48 yaşındaki başarılı spiker, Tv8 kanalının sevilen programı Bay Tahmin programında Murat Özarı ile birlikte sunuculuk yapmıştı.



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