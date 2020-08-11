Inter turladı, Lukaku tarih yazdı

11 Ağustos 2020 Salı, 08:26

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final turunda Bayer Leverkusen ile karşılaşan Inter, 2-1'lik galibiyetle yarı finale yükselen ekip oldu. Inter'in golcüsü Romelu Lukaku ise attığı golle tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final aşamasında tek maç eleme usulüyle Almanya'da oynanan karşılaşmada Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Pandemi nedeniyle ertelenen ve rövanşlı olması gereken statüsü tarafsız sahada tek maç şeklinde değiştirilen Avrupa Ligi karşılaşmasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

İtalyan ekibi Inter 15. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle 1-0 üstünlüğü yakalarken 21. dakikada Romelu Lukaku attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Zor durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Belçikalı forvet, bu golle Avrupa Ligi tarihine de geçmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde arka arkaya 9 gol atan Romelu Lukaku, 8 golü bulunan efsane golcü Alan Shearer'ın rekorunu kırdı ve adını tarihe yazdırdı.

Art arda gelen gollerin şokunu çabuk atlatan Bayer Leverkusen 24. dakikada Kai Havertz'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Ancak 'VAR' odasının uyarısıyla saha kenarına gelen hakem Carlos Del Cerro Grande, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Karşılıklı atakların yaşandığı maçın 26. dakikasında Inter bu kez penaltı kazandı. D'Ambrosio ceza sahası içinde Sinkgraven çalımlamak isterken hakem Leverkusen'li oyuncunun topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı kararını verdi.

İlk yarısı Inter'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı olarak birçok gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Inter bir kez daha penaltı kazandı ama 'VAR' kontrolünün sonrasında pozisyonun öncesinde topa elle müdahale olduğu için karar iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter 2-1'lik galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu.



