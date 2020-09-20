İnternet hızlandırmak için uygulanması gereken 8 basit yöntem

20 Eylül 2020 Pazar, 13:38

Webtekno'da yer alan derlemeye göre, programsız internet hızlandırmak için uygulanması gereken yöntemler şu şekilde:

1.Modeminize biraz zaman tanıyın

Bilgisayarınıza resmen can veren ve interneti sizin kullanımınıza sunan modeminizin de küçük bir bilgisayar olduğunu unutmayın. İçinde işlemci ve ram bulunduran bu şirin bilgisayar, sizin internet işlerinizle uğraşırken yorulabilir.

Bu tip durumlarda her elektronik eşyanın, teknolojisi gereği ısınma problemleri yaşadığı ve modemin de bundan payına düşeni alabileceğini yoksaymayın. Bununsa size performans düşüşü olarak yansıması son derece muhtemeldir. Modeminizi kapatın ve ona nefes alması için biraz zaman tanıyın.

2.Modemin pozisyonunu düzeltin

Eğer internetinizi kablosuz yoldan almayı tercih ediyorsanız, modemlerin üzerinde bulunan antenler size belli bir bant genişliği frekans aralığında sinyalleri yollar. Eğer daha çok hız isterseniz isterseniz, yüksek bant genişliğini tercih etmeniz gerekir.

Yüksek bant genişliği ise kapsama alanında zayıflığı beraberinde getirir. Kapsama alanında herhangi bir sorunla karşılaşmayıp performans konusunda kötü tecrübeler edinmek istemiyorsanız, modemin konumu ve pozisyonu büyük bir önem taşıyor.

3.Kablolu bağlantıyı deneyin

Kablolu bağlantı her cihaz için mümkün değil, zira bunun için söz konusu cihazda bir adet ethernet ya da ethernet destekli USB portu bulunması gerekir. Genellikle Windows dizüstüler ve masaüstü bilgisayarlarda bu port bulunur. Eğer modeminizden bilgisayarınıza ethernet kablosu bağlantısı kurarsanız, internet hizmetini daha stabil ve kayıpsız şekilde kullanırsınız.

Gecikme ve çekmeme gibi terimlerin altında toplanan sorunları kablolu bağlantı ile en aza indirebilir, gerekli ayarlamalarla aldığınız randımanı çok yüksek seviyelere çıkarabilirsiniz. Özellikle kablosuz alan dışında kaldığınız durumlarda, kablolu bağlantı oldukça işinize yarayacak ve gözle görülür büyük bir değişiklik hissedeceksiniz.

4.Bilgisayarınıza virüs taraması yapın

Bilgisayarınıza siz fark etmeden bulaşma ihtimali olan zararlı yazılımlar, arka planda çalışarak internetinizi sömürebilir. Genelde oldukça özenli saklanan bu zararlı yazılımlar gözle görünmüyor ve kurtulmak için geniş kapsamlı antivirüs taramaları isteyebiliyor. Bu tip durumlar için bilgisayarınızda bulunan Windows Defender çok işinize yarayabilir.

5.Çerez temizlemeye yönelik eklenti edinin

Girdiğiniz internet siteleri, sizin hakkınızda verileri tutabilmek için bazen kişisel bilgisayarınızı kullanabiliyor. Bu veriler, bazen sadece küçük bir text dosyası bazen de canlı ve işlevsel dosyalar olabiliyor. Bunlardan arınmak için yapacağınız basit ve kısa işlemlerle derdinize çare bulabilirsiniz. Chrome'da çerez temizliği için;

6.İnternete bağlı olan cihazları minimuma indirin

Modeminiz sunduğu bağlantı imkanı ne kadar fazla kullanıcı ve cihaza bölünürse, alınan performans da doğru oranla azalır. Aktif olarak internet kullanımı yapan cihazları kapatabilir veya internetle bağlantısını kesebilirsiniz. Sonuç olarak internetten çekilen bant genişliğinin tamamını siz kullanabilir ve bağlantı performansını artırabilirsiniz. Veri gönderip alma sırasının sadece sizden oluştuğunu düşünürsek, herhangi bir gecikme sorunu yaşamayacağınız da muhtemel.

7.Donanım değişikliğine gidin

Çoğu çözüm yöntemini denediyseniz ve hala yeterli randımanı almadıysanız, sorun internette değil cihazlardan kaynaklandığını söyleyelim. Ağ ve bağlantı konusunda en yeni özellikleri taşıyan cihazları satın alabilir ve performansınızı arttırabilirsiniz. PC ve telefon bakımından eksinlerinizi kapattıysanız sırada modem var.

Sağlayıcının size sunduğu modemdek özellikler son kullanıcı için bazen yeterli olamayabiliyor. Bunun için önceden bahsettiğimiz haberdeki routerları inceleyebilir. Size uygun routerı seçebilirsiniz.

8.İnternet kullanan uygulamaları kapatın

Hali hazırda kullandığınız uygulama veya oynadığınız online oyun dışında internet kullanan uygulamaları kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Programsız şekilde en temel internet hızı artırma yöntemleri bu şekildeydi. Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramadıysa tarifenizde vadedilen hızı ve test sonucunda çıkan mevcut hızınızı kıyaslayın. Eğer vadedilen hızın çok çok altında bir bağlantı hızınız varsa internet servis sağlayıcınız ile görüşün. Gerekirse tarife ya da operatör değişikliği yapmak ise size kalan bir durum.