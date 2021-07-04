İnternette erişim sorunu: Teknik arıza mı engel mi?
Türkiye'de bazı internet sitelerine erişim sağlanamıyor. Sorunun bir arızadan mı kaynaklandığı yoksa yeni bir engelleme/takip sisteminin habercisi mi olduğu sorusu gündeme geldi.
İnternette dün akşamdan bu yana kesintiler oluyor. Sorunun bir arızadan mı kaynaklandığı yoksa yeni bir engelleme/takip sisteminin habercisi mi olduğu sorusu gündeme geldi.
Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yüksek İstişare Yönetim Kurulu Üyesi Dağhan Uzgur Twitter hesabı üzerinden söz konusu kesintilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Kesintinin teknik bir arızanın ötesinde olabileceğine değinen Uzgur, şunları kaydetti:
"Dün akşam saatleri itibariyle internet sitelerinin güvenlik hizmeti aldığı CloudFlare, twitter imaj, video yüklemelerinde Türk Telekom tarafında bir sorun var. Bu teknik bir arızanın ötesinde sanki devreye giren yeni bir sistemin/engellemenin/takip sisteminin habercisi..."
Uzgur devamında ise şunları kaydetti:
"Erişilemeyen http://Microsoft.com https://twitter.com/ ve cloudflare servislerinin ortak noktası 104 ile başlayan IP adresleri. Twitter’ı yakalım diyip IP bloğuna mahkeme kararıyla komple engel konmamıştır herhalde."
Yaşanan sorun nedeniyle Twitter'da erişim sonu yaşanırken 'ntv.com.tr', 't24.com.tr' gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.
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