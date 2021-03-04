Interpol’den sahte aşı operasyonu
Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının ele geçirildiğini açıkladı. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Covid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.
Interpol'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Germiston şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 Çin ve bir Zambiya vatandaşı gözaltına alındı.
Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir baskın yapılarak, 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.
Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Covid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.
Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.
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