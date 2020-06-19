'Into the Wild' otobüsü Alaska kırsalından kaldırıldı
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı 'Into the Wild' kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı.
Fotoğraflar: Reuters
ABD’nin Alaska eyaletindeki terk edilmiş otobüs, 1992’de maceraperest McCandless’ın çıktığı yolculukta son durağı olmuştu. Bu otobüste bir süre yaşayan McCandless, nehrin sularının yükselmesi sonucu bölgeden ayrılamamış ve otobüsün içerisinde açlıktan ölmüştü.
"Into the Wild" ismiyle kitabı yazılan ve 2007’de aynı isimle sinemaya uyarlanması sonrası popüler olan otobüs, meraklı maceraperestlerin uğrak noktası haline gelmişti.
Cep telefonlarının çekmediği ve tahmin edilemez hava şartları nedeniyle bölge tehlikeli sayılıyordu. Son olarak bu yılın başında otobüsü ziyaret eden beş İtalyan turisti kurtarmak için operasyon düzenlenmişti. Geçen yıl ise Belarus’tan gelen bir turist hayatını kaybetmişti.
Alaska Ulusal Güvenlik ekipleri otobüsün dün bir yük helikopteriyle taşındığını açıkladı: "Bu terk edilmiş ve durumu giderek kötüleşen araç tehlikeli ve maliyetli kurtarma çalışmalarına, daha da önemlisi bazı ziyaretçilerin hayatına mal oluyordu."
Yapılan açıklamada, otobüsün içinde bulunan ve McCandless ailesi için duygusal önemi olan bavulun güvenliğinin sağlandığı ifade edildi.
Otobüsle ne yapılacağına karar verilene kadar güvenli bir lokasyonda bekletileceği bildirildi.
Video Haberler
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!