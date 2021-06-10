IOC, 2032 Olimpiyatları için Avustralya'nın Brisbane şehrini önerecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 yılında düzenlenecek olimpiyatlara ev sahibi olarak Avustralya'nın Brisbane şehrini önerecek.

AA
10 Haziran 2021 Perşembe, 20:24
IOC, 2032 Olimpiyatları için Avustralya'nın Brisbane şehrini önerecek
Abone Ol google-news

IOC'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Brisbane şehrinin olimpiyatlar tarihinde ilk kez "tercih edilen ev sahibi" olarak kurula önerileceği duyuruldu.

Avustralya halkının spora olan sevgisi nedeniyle Brisbane'i önereceklerini belirten IOC Başkanı Thomas Bach, ancak oylama sonuçlanmadan bunun kesinleştiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti.

Yönetim kurulu üyelerinin oylarını kullanacağı toplantı, 21 Temmuz'da Tokyo'da yapılacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler