IOC, 2032 Olimpiyatları için Avustralya'nın Brisbane şehrini önerecek

10 Haziran 2021 Perşembe, 20:24

IOC'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Brisbane şehrinin olimpiyatlar tarihinde ilk kez "tercih edilen ev sahibi" olarak kurula önerileceği duyuruldu.

Avustralya halkının spora olan sevgisi nedeniyle Brisbane'i önereceklerini belirten IOC Başkanı Thomas Bach, ancak oylama sonuçlanmadan bunun kesinleştiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti.

Yönetim kurulu üyelerinin oylarını kullanacağı toplantı, 21 Temmuz'da Tokyo'da yapılacak.