UEFA muhabirleri gizli favori olarak Türkiye’yi gösterdi
Euro 2020’nin başlamasına bir gün kala 24 UEFA muhabirinden 8’i Türkiye’yi turnuvanın gizli favorisi olarak gösterdi.
UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda UEFA’nın turnuva için görevlendirdiği 24 muhabir, turnuva tahminlerinde bulundu.
FAVORİ FRANSA
24 muhabirden 16’sı Fransa’yı turnuvanın favorisi olarak gösterdi. Son dünya şampiyonu Fransa dışında İngiltere, Portekiz ve Belçika’nın şampiyonluk için en güçlü adaylar oldukları ifade edildi.
GİZLİ FAVORİ TÜRKİYE
Tahminde bulunan 24 muhabirden 8’i turnuvanın gizli favorisi olarak Türkiye’yi seçti. A Milli Takım dışında ise gizli favori olarak Avusturya, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Ukrayna, Hırvatistan, Çekya ve İskoçya gösterildi.
İLK MAÇ YARIN
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında yarın İtalya ve Türkiye karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı Danny Makkelie yönetecek.
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