iPhone 12 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıktı: İki ayrı iddia var

02 Ekim 2020 Cuma, 14:52

Covid-19 pandemisi, tüm sektörler gibi akıllı telefon sektörünü de etkiledi ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, üretim sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2020 model iPhone’ların tanıtımını birkaç hafta ertelemek zorunda kalmıştı.

Her yıl eylül ayında gerçekleştirilen lansman etkinliği ile karşımıza çıkan yeni iPhone’lar, bu yıl ekim ayına girmiş olmamıza rağmen hala gün yüzüne çıkmadı.

Bazı sızıntılara göre yeni iPhone 12 modelleri, 13 Ekim’de düzenlenecek lansman etkinliği ile tanıtılacak. Yeni iPhone’lar ne zaman tanıtılacak henüz bilinmiyor ancak fiyatları konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dört farklı model seçeneği ile karşımıza çıkması beklenen iPhone 12 serisi için iAppleTimes ve Apple RUMORs adlı Twitter hesaplarından iki ayrı iddia ortaya atıldı.

Her iki iddia da farklı iPhone 12 modelleri ve farklı bellek seçeneklerinin fiyatını ayrı ayrı ortaya koyuyor. İki hesabın iddiası büyük oranda aynı olsa da iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin başlangıç fiyatı konusunda birbirlerinden ayrılıyorlar.

iAppleTimes’a göre iPhone 12 serisinin fiyatları

5,4 inç iPhone 12 mini

64 GB - 699 dolar

128 GB - 749 dolar

256 GB - 849 dolar

6,1 inç iPhone 12

64 GB - 799 dolar

128 GB - 849 dolar

256 GB - 949 dolar

6,1 inç iPhone 12 Pro

128 GB - 999 dolar

256 GB - 1.099 dolar

512 GB - 1.299 dolar

6,7 inç iPhone 12 Pro Max

128 GB - 1.099 dolar

256 GB - 1.199 dolar

512 GB - 1.399 dolar

Apple RUMORs’a göre iPhone 12 serisinin fiyatları

5,4 inç iPhone 12 mini

64 GB - 649 dolar

128 GB - 699 dolar

256 GB - 799 dolar

6,1 inç iPhone 12

64 GB - 749 dolar

128 GB - 799 dolar

256 GB - 899 dolar

6,1 inç iPhone 12 Pro

128 GB - 999 dolar

256 GB - 1.099 dolar

512 GB - 1.299 dolar

6,7 inç iPhone 12 Pro Max

128 GB - 1.099 dolar

256 GB - 1.199 dolar

512 GB - 1.399 dolar

iPhone 12 serisinin fiyatlarıyla ilgili olarak Apple RUMORs’un iddiası, “uygun fiyatlı iPhone’lar” olarak bilinen iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin iAppleTimes’ın iddia ettiğinden 50 dolar daha uygun fiyatlı olacağını öne sürüyor.

iPhone 12 Pro modelleri için ise her iki iddia da aynı fiyat etiketini öne sürüyor.

Kaynak: webtekno.com