iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu!
iPhone 13 ailesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu olmuştu. Şirketin yeni iPhone 13 serisi için 14 Eylül tarihine etkinlik planladığı belirtildi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni iPhone 13'ü duyuracak. Ayrıca bu etkinlik, iOS 15'i de kullanıcılarla buluşturacak.
Apple'ın 14 Eylül tarihine bir etkinlik planladığı belirtildi. Bu etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.
Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.
Böylece şirketin üretim maliyeti azalacak. Bu üretim azaltma maliyetlerinin yeni satılacak cihazlara nasıl yansıyacağı ise bilinmiyor.
Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtılacağını duyurdu. Etkinlikte neler göreceğimize dair iPhone 13 dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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