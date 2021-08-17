Yeni iPhone 13'ün fiyatları ortaya çıktı... iPhone 13 ne zaman çıkacak?

17 Ağustos 2021 Salı, 09:37

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var.

NTV'nin aktardığına göre, Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.

Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.

Böylece şirketin üretim maliyeti azalacak. Bu üretim azaltma maliyetlerinin yeni satılacak cihazlara nasıl yansıyacağı ise bilinmiyor.

Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.

Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak.

Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

İddilara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek.

Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.

Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

DİĞER SIZINTILAR

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.

Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.