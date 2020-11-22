Irak Türkmen Cephesi'nden Karabağ mesajı

22 Kasım 2020 Pazar, 14:42

Irak Parlamentosu İnsan Hakları komisyonu üyesi ve ITC Genel Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesini 'tarihi bir zafer' olarak tanımladı. Salihi, en büyük dileklerinin, 27 yıl önce yurtlarından edilen Karabağlı Türklerinin topraklarına dönmeleri olduğunu vurguladı.

İşte, o mesaj:





30 yıla yakındır işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğe kavuşturulması amacıyla kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı karşı harekatın tarihi başarılarla sürdürüldüğüne tanık olduk.

Sayın Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV’in liderliğinde etkili bir biçimde yürütülen siyasi ve diplomatik görüşmelerin sonucunda, Ermenistan’ın teslim olmasıyla hem sahada hem de masada kazanımların elde edilmesi ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak işgal edilen Azerbaycan’ın öz topraklarının azad edilmesi tarihi bir zaferdir.

9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşmasının bölgeye ve tüm Kafkasya’ya barış ve huzur getirmesini temenni ederim. Ayrıca çeyrek asırdır göçmen durumuna düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmeleri ve yurtlarının bir an evvel yeniden onarılması da dileğimizdir.

Sayın Cumhurbaşkanının şahsında tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu kutlu zaferlerinden dolayı Türkmen milleti, Irak Türkmen Cephesi ve şahsım adına tebrik ederim.





Erşat Salihi,

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı



