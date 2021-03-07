Irak ziyaretini sürdüren Papa Erbil'de
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor. Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.
Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi. Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.
Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek. Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.
Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek, bir konuşma yapacak. Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.
Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.
IRAK GÖRÜŞMELERİ
Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.
Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.
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